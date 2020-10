Governo do AM inicia campanha 'Doe um brinquedo e ganhe sorrisos'

As ações reforçam a política de humanização no atendimento dos hospitais | Foto: Divulgação

Manaus - A entrega dos brinquedos arrecadados por meio da campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos” iniciou nesta segunda-feira (12), Dia das Crianças, pelo o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) da Criança da Zona Oeste. Coordenada pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), em parceria com todas as secretarias do Governo do Estado, a campanha arrecadou, aproximadamente 20 mil brinquedos, em sua segunda edição.



A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, visitou crianças internadas na unidade de saúde. “Estamos fazendo a entrega dos brinquedos aqui no Hospital da Criança da Zona Oeste, da Campanha Doe Um Brinquedo e Ganhe Sorrisos. Quero desejar um feliz Dia das Crianças e que Deus abençoe todas as crianças do nosso Amazonas”, afirmou Taiana Lima.

A equipe do FPS também entregará doações para crianças em tratamento em outras unidades de saúde do Estado. Além disso, os brinquedos também alcançarão crianças em situação de vulnerabilidade social, atendidas por instituições e abrigos. “Esse ano a gente enfrentou alguns desafios, devido à pandemia de Covid-19, mas ainda assim houve integração de todas as secretarias, dos servidores que fizeram a doação”, destacou a secretária executiva do FPS, Kathelen Santos.

As doações para a campanha “Doe um Brinquedo e Ganhe Sorrisos” começaram a ser arrecadadas no dia 5 de setembro e se estenderam até 7 de outubro. Entre os pontos de arrecadação estavam Teatro Amazonas, Palacete Provincial e Centro Cultural dos Povos da Amazônia, onde também foram recebidos brinquedos doados pela população.

Benefícios à saúde

O HPS da Criança da Zona Oeste é uma unidade de urgência que funciona como porta de entrada e também atende demandas vindas do interior, de especialidades como nefrologia, direcionando os pacientes para os hospitais de referência, se for o caso.

A primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima, visitou crianças internadas na unidade de saúde. | Foto: Tácio Melo/Secom

“A gente conseguiu fazer essa humanização, principalmente nessa faixa etária das crianças, que o ideal era estar brincando com suas famílias agora, no Dia das Crianças. Conseguir devolver esse carinho, em um lugar onde não é para estar uma criança, no hospital, com toda a situação de doença, conseguir trazer um pouquinho dessa felicidade é muito bom, faz bem para a criança e contribui para o tratamento”, observou Thales Schincariol, secretário executivo de Assistência da Capital da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM).



*Com informações da assessoria

Leia mais:

Projeto fará jogo para arrecadar brinquedos às crianças de Manaus

Pacientes de hospitais em Manaus recebem visita de heróis e princesas

Alunos apresentam espetáculo teatral no Dia das Crianças