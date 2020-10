BR-174: Acidente deixa duas crianças presas em ferragens de carro

As vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas a unidades de saúde | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro pessoas ficaram feridas após um veículo capotar e cair em um barranco localizado entre o quilometro 39 e 40 da BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), duas crianças ficaram presas nas ferragens do carro devido ao acidente que ocorreu nesta segunda-feira (12)



O acidente ocorreu por volta das 15h, quando a motorista, que não teve a identidade relevada pela equipe, informou que o acidente ocorreu após tentar desviar de um buraco na vida, quando perdeu o controle do veículo.

Uma Unidade de Resgate e uma Auto Bomba Tanque foram deslocados para o local, os bombeiros fizeram a retirada dos envolvidos e as crianças foram encaminhadas ao Hospital e Pronto Socorro da Criança, onde passaram por avaliação médica, uma delas teve um ferimento na cabeça.

Relembre

Na manhã do último domingo (11), outro carro capotou, dessa vez na BR-319. O acidente aconteceu em um trecho sem pavimentação asfáltica do Anel Viário da cidade, vicinal da estrada do Auto Crato. O jovem Lucas Ceolin Neves Garcia, 19, filho do vereador Humberto Neves Garcia (MBL), morreu no local

