Idam e Embrapa realizam colheita de cará para estudo no AM

A produção colhida passará por uma avaliação | Foto: Divulgação/Idam

Manaus – No fim de setembro foi realizada a colheita de cará-roxo na propriedade do agricultor familiar Antônio Carlos de Oliveira. A ação aconteceu em parcerias entre a equipe técnica da unidade local de Caapiranga do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), técnicos da Gerência Estadual de Apoio à Produção Vegetal do Idam, juntamente, com pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa/Amazônia Ocidental).

A produção colhida passará por uma avaliação de obtenção de resultados e integra o trabalho que está sendo realizado na unidade de observação/unidade de referência tecnológica (URT) implantada em parceria com a Embrapa e a Prefeitura de Caapiranga e que está localizada na estrada Ari Antunes, km 24, zona rural.

O objetivo do experimento realizado na unidade de observação/URT é melhorar o sistema de cultivo para a obtenção de maior produtividade e rendimento de raízes por área, principalmente, com o uso de tecnologias, de adubação orgânica, mineral, preparo de área mecanizada e utilização de correção do solo através de calagem.

De acordo com o técnico em Agropecuária e extensionista rural da Gerência de Produção Vegetal do Idam, Suzamar da Silva Santos, o estado do Amazonas possui cerca de 2.682 agricultores familiares na atividade, cultivando uma área de 922,40 hectares e produzindo 9.977,31 toneladas de raízes.

O município de Caapiranga é o maior produtor com 265 agricultores cultivando 305 hectares e produção de 3.362,50 toneladas de raízes. Apuí é o segundo maior produtor do estado com 344 agricultores familiares, 150 hectares de área cultivada e 1.650 toneladas produzidas em 2019. A terceira posição é ocupada pelo Careiro, com 101 agricultores, 117 hectares e 1.288 toneladas de raízes.

Na avaliação do gerente da unidade local do Idam, em Caapiranga, Herley Dilahar, a pesquisa realizada entre Idam e Embrapa proporciona ao pequeno produtor aumentar a safra da área plantada e também agregar conhecimento e valor ao cará.

“Agora, com o estudo, os produtores podem trabalhar em pequenas áreas mecanizadas com maior número de produção e este experimento trouxe para os produtores convencionais a conscientização de que podem trabalhar com adubo, área mecanizada e, ainda assim, trazer mais benefícios para a cultura do cará”, detalhou.

