Covid: servidores do AM terão fisioterapia pulmonar para reabilitação

A medida vem para proteger e melhorar a qualidade de vida das pessoas | Foto: Michel Mello/Secom

Manaus - Com o intuito de garantir a segurança e auxiliar na reabilitação daqueles que contraíram o novo coronavírus, o Governo do Amazonas, por meio de secretarias de Estado, tem oferecido serviços de fisioterapia pulmonar a servidores estaduais. A medida vem para proteger e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, além de contribuir com o retorno seguro às atividades.

Entre os órgãos que oferecem acompanhamento com fisioterapia pulmonar estão a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), Fundação Hospitalar Adriano Jorge (FAHJ) e a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas). Na Fundação Hemoam, desde o pico da pandemia, o Núcleo de Atenção ao Servidor (NAS) disponibilizou o serviço.

De acordo com a fisioterapeuta do NAS-Hemoam, Elene Santos, a fisioterapia respiratória é composta por exercícios que têm a função de reabilitar o músculo pulmonar e melhorar a capacidade funcional e ventilatória, prejudicadas com o novo coronavírus.

“Notamos que a fisioterapia pulmonar gerava um grande diferencial na recuperação não apenas de pacientes que contraíram a Covid-19, mas de todas as síndromes respiratórias, então foi de grande importância poder oferecer esse serviço e ajudar os servidores”, explicou.

Com atendimentos realizados por meio de videoconferência durante os meses mais críticos da pandemia, Elene falou sobre o trabalho de preservação da saúde física e mental dos colegas afetados pela doença.

“Minha missão como fisioterapeuta é reabilitar ou prevenir qualquer tipo de patologia que o servidor venha a ter. É gratificante para gente poder ajudar o próximo, principalmente sendo um colega de trabalho, e essa é uma experiência que vou levar por toda a vida”, afirmou.

*Com informações da assessoria

