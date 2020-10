50 motoristas são flagrados dirigindo alcoolizados em Manaus

Ao todo, 96% dos flagrantes de alcoolemia ocorreram nas ruas da capital | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus - Neste fim de semana prolongado, 50 motoristas foram autuados por dirigirem sob o efeito de bebida alcoólica, com base na Lei Seca em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou ações de fiscalização nas ruas de Manaus e rodovias do estado. Ao todo, 412 motoristas foram autuados por diversas infrações.



Ao todo, 96% dos flagrantes de alcoolemia ocorreram nas ruas da capital, entre a noite de sexta-feira (9) e a madrugada de domingo (11). Dois motoristas foram pegos pelo teste do bafômetro nas rodovias estaduais, retornando para Manaus nesta segunda (12).

“Se esses mesmos condutores forem pegos novamente dirigindo sob o efeito de bebida alcoólica ou mesmo se recusarem a fazer o bafômetro, a multa será dobrada”, explicou Victor Mansur, coordenador-geral do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot) do Detran-AM.

Alguns motoristas preferiram pagar as dívidas com o órgão estadual de trânsito na própria blitz. Vinte e quatro condutores aproveitaram a facilidade para quitar a dívida com o cartão de crédito e seguir viagem sem ter o veículo retido. 76 veículos foram removidos ao parqueamento do Detran-AM.

*Com informações da assessoria

