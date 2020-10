Polo tecnológico de Manaus terá nome de 'Casarão da Inovação Cassina'

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou nesta terça-feira (13), que o novo centro de inovação da cidade, em construção no antigo hotel Cassina, no centro histórico, será chamado de “Casarão da Inovação Cassina”.

O nome foi escolhido por 32,3% dos participantes de uma enquete popular lançada pela Prefeitura de Manaus no último sábado, 10, e encerrada na segunda-feira (12).

“Colocamos três nomes para votação popular e Casarão da Inovação Cassina é o ganhador. As outras opções tinham a palavra ‘digital’, muito boas também, mas me parece que já se falava bastante de ‘casarão’ e foi esse nome que vingou”, afirmou o prefeito Arthur Neto em vídeo publicado nas redes sociais, com entusiasmo pela escolha do nome da importante construção, a ser entregue ainda este mês, como parte da programação pelos 351 anos da capital.

O novo polo digital “Casarão da Inovação Cassina” terá espaço para, aproximadamente, cem empreendedores, com laboratórios, salas de desenvolvimento de startups, de treinamento, auditório e um espaço café para encontro de ideias. Toda essa modernidade, integrada a beleza e aos aspectos históricos do antigo hotel Cassina, localizado no centro da cidade, próximo ao Paço da Liberdade, região conhecida por suas construções de arquitetura histórica.

“Essa obra vai se complementar com a nossa Cidade Inteligente, que vem com o Centro de Controle da Cidade, o nosso CCC, onde poderemos prever tudo, as coisas boas e as coisas ruins. O prefeito que virá depois de mim terá uma enorme gama de informações, muito mais que eu e meus antecessores”, completou o prefeito.

A votação

No último sábado (10), o prefeito de Manaus lançou, também em suas redes sociais, uma enquete para a escolha do nome do polo de tecnologia que será inaugurado no antigo hotel Cassina.

Três nomes foram colocados para votação: Casarão da Inovação Cassina, Centro Digital Cassina e Cassina Digital, por meio de votação on-line realizada pela plataforma Google Forms, e com data para encerramento na segunda-feira, 12/10, ao meio-dia.

Além disso, o prefeito destacou que, prezando pela democracia, novos nomes poderiam ser sugeridos e foram considerados na votação.

Ao todo, o formulário recebeu 1.126 respostas. Do total, 364 (32,3%) indicaram como melhor nome, o Casarão da Inovação Cassina, sendo o vencedor da enquete.

A opção Cassina Digital obteve 238 votos (21,1%), enquanto o Centro Digital Cassina foi escolhido por 228 votantes (20,2%).

A opção “Outros” obteve 26,4%, com os nomes mais sugeridos: Hub Cassina (102 vezes), Cassina Conect, Cassina Inovação e Tecnologia, Cassina Tech, Cassina do Futuro, Cassina Inova Tech, Casarão Digital Cassina, Centro Digital Hotel Cassina, Cassina Tec Manaus e outros.

*Com informações da assessoria