Crianças com deficiência terão semana de brincadeiras inclusivas

Manaus - O Centro Cultural dos Povos da Amazônia recebe, a partir desta quarta-feira (14/10), uma programação especial na semana do Dia das Crianças. As atividades serão voltadas para crianças com deficiência atendidas pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). A ação vai até domingo (18) no espaço, localizado na avenida Silves, bairro Distrito Industrial I (antiga Bola da Suframa).

A ideia do evento é proporcionar um entretenimento inclusivo para 240 crianças que fazem parte do projeto “Sejusc Abraça”, iniciativa que leva atividades pedagógicas para os Centros de Convivência da Família. A programação começa às 8h, no Povos da Amazônia, todos os dias a partir de quarta. As crianças terão acesso a circuito motor, brinquedos adaptados, pintura facial, distribuição de lanches, entre outros jogos.

O secretário William Abreu, titular da Sejusc, destacou que o evento seguirá todos os protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura e álcool em gel. Além disso, outras medidas serão adotadas como turmas reduzidas e lanches industrializados para diminuir o contato e manuseio de alimento.

De acordo com a secretária executiva das Pessoas com Deficiência da Sejusc, Lêda Maia, as atividades têm como objetivo estimular a inclusão de crianças. “A importância da programação é ir além do brinquedo, porque a gente sabe que as nossas crianças especiais nem sempre conseguem brincar e precisam de brinquedo inclusivo e educativo. Esse é o intuito do nosso Dia das Crianças, conseguir incluir todas elas”.

*Com informações da assessoria