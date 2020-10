Vídeo: micro-ônibus desce barranco e atinge casa no Tarumã

Manaus - Um micro-ônibus invadiu uma residência na rua Aracuã, no conjunto Campos Sales, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O motorista teria perdido o controle após o veículo deslizar na pista.

De acordo com a Polícia Militar, um adolescente que estava na residência acabou se machucando e ficou ferido com o impacto da colisão. A vítima teria ficado presa embaixo do micro-ônibus, mas está consciente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foram acionados para atender a ocorrência. Parte da casa foi danificada e a estrutura desabou. Há informações de que o jovem não está sentindo as pernas.

As equipes da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) faz o atendimento da ocorrência. Testemunhas relataram que o motorista e uma passageira tiveram escoriações e foram levados para atendimento médico.

O local do acidente é de descida e de difícil acesso.

Veja a reportagem feita no local do acidente: