Adolescente preso embaixo de micro-ônibus em Manaus é resgatado

Manaus - O adolescente Cairo Inês da Silva, de 14 anos, foi resgatado no final da tarde desta terça-feira (13), por volta das 17h48, após passar mais de duas horas preso embaixo de escombros e de um micro-ônibus, que invadiu a casa onde ele morava na rua Aracuã, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. O resgate aconteceu sob forte comoção dos moradores da área.

Testemunhas informaram que o acidente aconteceu após o motorista do micro-ônibus perder o controle na descida de uma ladeira. Ele rodopiou na pista, caiu no barranco e atingiu a casa onde o adolescente estava.

"A vítima passou o tempo todo da ocorrência consciente e falando com os bombeiros. Ele teve uma lesão na perna e agora vai receber atendimento médico especializado. Percebemos que q união de todas as equipes fez a diferença e conseguimos salvá-lo com vida", destacou o tenente Abraão, da 20° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O adolescente foi resgatado após a chegada de um caminhão-guincho, que puxou o micro-ônibus para a frente e permitiu que o adolescente fosse retirado sem o risco do veículo deslizar no barro.

Familiares do jovem acompanharam o resgate e ficaram bastante emocionados. Sob aplausos dos moradores, o jovem foi levado para a ambulância e encaminhado a uma unidade hospitalar.

O motorista do micro-ônibus também passa bem. Ele teve escoriações e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico. Ele deve ser levado para o 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve prestar esclarecimentos.

