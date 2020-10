FCecon realiza dia de conscientização de cuidados paliativos

É comemorado em outubro o dia mundial dos cuidados paliativos | Foto: Divulgação/FCecon

Manaus - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realiza, nesta quarta-feira (14), um dia de conscientização sobre os Cuidados Paliativos.

O serviço, que é oferecido aos pacientes e seus familiares na instituição desde 1997, comemora, em outubro, o Dia Mundial dos Cuidados Paliativos para reforçar a importância desta área da medicina.

O cuidado paliativo está associado ao cuidado destinado a pessoas com quadros de incurabilidade, doenças que ameaçam a vida, e baseia-se em princípios que envolvem tanto a questão ética quanto moral, de acordo com a médica anestesiologista, paliativista e chefe do Serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos (STDCP) da FCecon, Mirlane Cardoso.

Este tipo de medicina pode ser ofertada a partir do diagnóstico de qualquer doença que ameace a vida, associado ou não à terapia curativa.

“Neste ano, o tema é ‘Meu cuidado, meu conforto’ para chamar atenção para todas as necessidades das pessoas que foram afetadas por uma doença que limita a vida e sua família, e, desta forma, chamar atenção da sociedade para a necessidade de priorizar políticas e serviços de cuidados paliativos que só poderão ser conduzidos por uma equipe multiprofissional”, afirma Mirlane Cardoso.

A conscientização ocorre com abordagem aos pacientes e acompanhantes no Ambulatório da Fundação e também com orientação aos profissionais de saúde da instituição que atuam especialmente nas enfermarias da unidade.

