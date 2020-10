SES disponibiliza testagem de sífilis para servidores da saúde do AM

A sífilis é transmitida por meio das relações sexuais desprotegidas, sangue ou produtos sanguíneos | Foto: Mayara Viana/ SES-AM

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realiza na quarta, quinta e sexta-feira (14, 15 e 16) uma ação de testagem para sífilis destinada aos servidores da saúde, na sede da secretaria. A atividade faz parte da programação do “Outubro Verde”, campanha que intensifica ações de testagem e de conscientização da população sobre o diagnóstico de sífilis.

Os testes rápidos serão oferecidos, na sede da SES, pelo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) itinerante das 9h às 16h. A equipe do CTA estará no estacionamento do órgão, no Aleixo, e os testes rápidos serão destinados a servidores e familiares. Ao todo, 600 testes serão realizados nos três dias, podendo ser expandidos, conforme a procura pelo exame.

A sífilis é transmitida por meio das relações sexuais desprotegidas, sangue ou produtos sanguíneos (agulhas contaminadas ou transfusão com sangue não testado), da mãe para o filho em qualquer fase da gestação ou no momento do parto (sífilis congênita) e pela amamentação.

População em geral

Durante este mês, o CTA da Policlínica Gilberto Mestrinho, no Centro de Manaus, também vai intensificar suas testagens. As outras unidades que fazem testes para sífilis na rede estadual são: Policlínica Antônio Aleixo e o Centro de Atenção Especializada a Melhor Idade (Caimi) Ada Viana.

Além das três unidades do Estado, o teste para sífilis também é realizado em qualquer UBS. Os testes podem ser realizados por jovens, adultos e mulheres grávidas que obrigatoriamente têm que realizar durante o pré-natal.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Adolescente preso embaixo de ônibus é resgatado em Manaus