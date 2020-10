Mulher morre após motocicleta ser atingida por caminhão no Zumbi

Manaus - Itajara de Souza Pantoja, de 26 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (14), após a motocicleta em que ela estava ser atingida por um caminhão. O acidente de trânsito aconteceu na rua Bom Jesus, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a garupa da motocicleta, Itajara e ela retornavam da academia quando perceberam que um caminhão trafegava em alta velocidade no cruzamento. Ambas estavam sem capacete e Itajara parou a motocicleta para o veículo passar.

No entanto, a amiga dela com medo pulou da motocicleta e o caminhão acabou atingindo Itajara, que chegou a ser arrastada e ficou bastante lesionada.

De acordo com o delegado Gerson Oliveira do 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), a amiga da vítima pediu ajuda em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) próxima, mas Itajara não resistiu ao ferimento.

A vítima morreu na hora e os ocupantes do caminhão foram presos | Foto: Suyanne Lima





"Os ocupantes do caminhão fugiram do local sem prestar socorro. Eles foram seguidos por moradores e obrigados a parar em uma rua próxima. Inclusive, eles receberam ameaças de linchamento e foram levados pela Polícia Militar ao 14° DIP. Por não terem socorrido a mulher, os homens vão responder por homicídio culposo de trânsito", esclareceu a autoridade.

Equipes do Departamento de Perícia Técnico-Cienfica estiveram no local analisando a cena do acidente. Abalados, preferiram não falar com a imprensa. O corpo foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

