Procon-AM apreende mais de 15 Kg de sabonetes fora da validade

Manaus –Na manhã desta quarta-feira (15), o Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon -AM) apreendeu mais de 15k de sabonetes de barra com validade vencida em um supermercado de Manaus, localizado no conjunto Oswaldo Frota na Zona Norte de Manaus.

Outros produtos de limpeza e do gênero alimentício também foram apreendidos, totalizando 15,682 Kg. Por conta das datas de validade expiradas, os itens foram descartados. O estabelecimento foi autuado.

“O Procon-AM mantém uma rotina de fiscalizações diárias e, nessas ações, há um grande volume de alimentos apreendidos. No entanto, os produtos de limpeza da casa e de higiene pessoal também são verificados. O consumidor deve prestar atenção, porque o uso de produtos fora da validade pode resultar em problemas de saúde”, alerta o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

Contatos

Os atendimentos presenciais na sede do Procon-AM ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. Após esse horário (até as 17h), apenas mediante agendamento pelo (92) 3215-4009. Os consumidores podem abrir reclamação também pelos números 0800 092 1512, (92) 3215-4012, 3215-4015 e pelos e-mails [email protected] e [email protected]

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Procon apreende mais de90 Kg de alimentos em supermercado de Manaus