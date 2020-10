99 vai oferecer modelo de carona no Brasil

Manaus - A 99, empresa de tecnologia ligada à mobilidade urbana, lança um novo produto para facilitar a rotina das pessoas e ainda ajudar a economizar: o 99Carona. A proposta é fomentar uma comunidade segura que permita que pessoas que farão um deslocamento para determinado local possam oferecer caronas para pessoas que estejam indo para o mesmo destino, ou lugares que estejam na mesma rota, dividindo, assim, os custos da viagem.

O produto será lançado dia 19 de outubro nas cidades de Florianópolis e Porto Alegre para cadastramento de condutores e, em seguida, para passageiros. Nesta primeira etapa, o 99Carona será válido apenas para viagens dentro do município. Até o final do ano haverá ativação em mais cidades e estão previstas caronas intermunicipais.

O preço é calculado pela plataforma e considera distância percorrida e custos fixos do carro. Como não se trata de uma atividade para geração de renda, os condutores só poderão oferecer cinco caronas por dia.

Pesquisa realizada com os passageiros do aplicativo revela que 86% das pessoas têm interesse em caronas por ser uma opção mais confortável, acessível e segura, em relação à Covid-19, do que outros meios de transporte. Outros 43% demonstraram interesse em se tornar condutores, como forma de reduzir os custos de suas viagens diárias.

"Com o lançamento, passamos a oferecer mais uma opção de deslocamento segura, acessível e que conecta pessoas com interesses em comum, criando um senso de comunidade, além de expandir as opções que contribuem para facilitar a mobilidade urbana nas cidades, com menos carros circulando com apenas uma única pessoa", afirma Davi Miyake, diretor-geral de Operações e Produtos da 99. "O 99Carona também passa a ser mais uma modalidade para atender as pessoas que, neste momento de pandemia, precisam sair de casa e buscam alternativas para evitar aglomerações, além de fomentar o uso do carro como um bem compartilhado", destaca o executivo.

O lançamento acontece em um momento que manter um distanciamento mínimo entre as pessoas e economizar para o futuro estão entre as principais preocupações atuais dos brasileiros, de acordo com levantamento da GlobalWeb Index, instituto internacional de pesquisas com sede em Londres. No 99Carona são aceitos no máximo dois passageiros, totalizando três pessoas no veículo. Orientações que incluem o uso de máscara, circular com os vidros abertos e higienizar as mãos são enviadas via app e fazem parte das orientações de segurança desenvolvidas para a empresa pela consultoria Sírio-Libanês.

A nova funcionalidade se soma às modalidades de carro particular, táxi e corridas compartilhadas disponíveis na plataforma. As caronas precisarão ser agendadas, com pelo menos 15 minutos de antecedência, e aceitas por ambas as partes. O 99Carona estará disponível dentro do aplicativo da 99 e o uso é bem simples. Os passageiros e condutores cadastram no aplicativo os detalhes de sua viagem: trajetos, datas e horários. A inteligência artificial cruza as informações e sugere as melhores combinações para cada solicitante.

O passageiro e o condutor podem escolher sua companhia dentre as opções disponíveis e fazem o convite com sugestão de data, local e horário. Após a outra parte aceitar, a carona está marcada. Um diferencial do serviço é que os passageiros encontram os condutores em seus endereços de partida e são deixados no destino final, com uma carona "porta a porta".

No aplicativo, passageiros podem acessar uma lista de corridas disponíveis e escolher a que achar mais conveniente, seja pelo ponto de partida ou destino. Condutoras e passageiras mulheres também podem optar por caronas apenas com pessoas do mesmo gênero.

O pagamento é feito via aplicativo e o condutor recebe de forma instantânea ao final da viagem, caso tenha o cartão 99. Caso tenha outro cartão, o pagamento é realizado uma vez por semana.

Carona segura

Para contribuir com a segurança de condutores e passageiros, o 99Carona utilizará as mesmas regras para confirmação de cadastro já utilizados nos demais produtos oferecidos pela empresa. Os interessados em compartilhar seus carros passam por uma rigorosa checagem de segurança na qual são solicitados documentos como CPF, CNH, documento do veículo e fotos com os documentos. A 99 também faz uma análise de perfil dos condutores e verifica o histórico público dos condutores. Os passageiros, por sua vez, também precisam cadastrar CPF, RG e passam por um reconhecimento facial.

Além disso, tanto passageiros quanto condutores conseguem ver a checagem de segurança, após selecionarem as corridas. No entanto, nenhuma das partes pode ver fotos ou tipo de carros até confirmar a carona, evitando atitudes preconceituosas, que são passíveis de punição pelos termos de uso da plataforma.

*Com informações da assessoria