Famílias de internados no Delphina terão boletim por ligação médica

Em caso de dúvidas, os familiares podem procurar o Serviço Social do hospital | Foto: Paulo Bahia/ SES-AM

Manaus - O Hospital Delphina Aziz, referência no tratamento de Covid-19, no Estado, reorganizou a divulgação dos boletins médicos dos pacientes internados na unidade. A partir de agora, as informações serão fornecidas aos familiares e responsáveis via ligação telefônica.

De acordo com a direção da unidade, diariamente, o médico responsável entrará em contato com a família para informar o estado de saúde e esclarecer qualquer dúvida que os familiares tenham em relação ao tratamento e atenção dada ao paciente.

A decisão pela reorganização no repasse do boletim pretende reduzir o fluxo de pessoas no hospital que, a partir desta quinta-feira (15), vai retomar de forma gradativa os atendimentos ambulatoriais, exames e fisioterapia de pacientes não Covid-19, encaminhados pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

Com a medida, os familiares não precisam mais se deslocar até a unidade e, assim, não correm o risco de infecção pelo novo coronavírus ao buscarem informações dos pacientes.

Em caso de dúvidas, os familiares podem procurar o Serviço Social do hospital para obter mais informações de como o novo fluxo de divulgação dos boletins será adotado.

Ambulatório

Pacientes adultos e infantis que ficaram com sequelas em decorrência da Covid-19, vão receber acompanhamento ambulatorial no Hospital Delphina Aziz.

No ambulatório, os pacientes vão realizar atividades de fisioterapia para melhoria de fluxo respiratório, com condicionamento respiratório adequado. Inicialmente, serão atendidos pacientes que ainda estão internados na unidade de referência e posteriormente, o atendimento será estendido à população em geral.

*Com informações da assessoria

