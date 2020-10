‘Requalifica’ tem investimento de R$ 54 milhões, diz prefeito Arthur

Esta é a sétima e última etapa | Foto: Ana Gadelha

Manaus - O Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus, o “Requalifica”, chega à sétima e última etapa, com previsão para recapear mais de 200 vias nas zonas Oeste, Sul, Norte e Leste. O lançamento ocorreu na avenida Comendador José Cruz, no bairro Lago Azul, zona Norte, na entrada do conjunto Viver Melhor, nesta quinta-feira (15).

Durante coletiva de imprensa, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, comentou sobre a etapa final do Requalifica.

"Nós temos o investimento de R$54 milhões de reais para este projeto, e no total, 200 vias serão recapeadas, mais de 115 quilômetros que atingiremos, beneficiando diversas comunidades", afirmou Arthur.

O recapeamento asfáltico, conforme explicou o prefeito, será dividido em três frentes de obras, realizadas pelas empresas Soma Ltda, Mabole Comércio e Construção Ltda, e Pomar Comércio de Derivados de Petróleo e Construção Eirele.

A primeira etapa dos serviços irá beneficiar aproximadamente 60 vias. O lote dois irá trabalhar nos bairros da zona Norte, onde mais de 65 logradouros serão totalmente revitalizados. O terceiro lote atenderá os bairros da zona Leste de Manaus.

O programa teve início em 2019, e desde então, atendeu diversas vias. "35 comunidades e bairros, ao todo, foram beneficiados. Fico feliz por essa conquista" finalizou.

