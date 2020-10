Shopping sedia exposição em comemoração ao aniversário de Manaus

A exposição “Retratos da Nossa Terra” segue até o dia 31 | Foto: Francisco Barbosa

Manaus - A partir desta sexta-feira (16), o Shopping Ponta Negra sedia a exposição fotográfica “Retratos da Nossa Terra”. A mostra acontece em comemoração aos 351 anos de aniversário de Manaus. São, ao todo 20, imagens produzidas pelas lentes do fotógrafo roraimense Francisco Barbosa, que buscou retratar a arquitetura da capital amazonense.



Publicitário e apaixonado por fotografia, Francisco mora em Manaus desde 2004. “Após concluir a graduação, comprei uma câmera semi-profissional e realizei algumas viagens culturais pelo país. Desde então venho experimentando e criando composições narrativas da história de cada cidade retratada”, comenta o fotógrafo.

A exposição “Retratos da Nossa Terra” segue até o dia 31 e, segundo o fotógrafo roraimense, a ideia do trabalho foi a de desmistificar uma visão estereotipada que pessoas de outras regiões têm do Norte do Brasil.

“Queria achar um estilo próprio e me encontrar dentro da fotografia, e assim comecei a dar forma ao projeto de uma Manaus metrópole além da parte histórica e do ribeirinho, mas mostrando que aqui também temos uma imensa selva de pedra, linda de se ver”, destacou Francisco.

Atrações infantis

A criançada também conta com uma programação totalmente dedicada a elas. O Shopping Ponta Negra sedia a Exposição Universo de Papel, com 39 esculturas de papel de personagens infantis, entre eles, Mário Bros, Homem de Ferro, Pantera Negra, Goku, Power Rangers, Pikachu, Naruto, Branca de Neve, Bela Adormecida e Ariel. A mostra segue até o dia 01 de novembro, no segundo piso (L2) do Shopping Ponta Negra, próximo à loja Brink Mania. O acesso é gratuito.

Além disso, no L2, também está a Arena Adventure Kids, que traz pula-pula, xícara maluca, mini brinquedões, área de criatividade e mega área baby. A atração está disponível até dezembro, com limite de crianças para evitar aglomeração. Além disso, o espaço é higienizado a cada sessão. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria no valor de R$ 20, que dá direito a 20 minutos de diversão.

Próximas atrações

Ainda neste mês, o Shopping Ponta Negra será palco da semifinal do Concurso de Miss Plus Size 2020. O evento está previsto para acontecer no dia 25, às 18h, no piso L2. A competição é coordenada pelo Fernando Salignac, da agência By Salignac.

Nesta etapa, as finalistas do concurso irão desfilar com roupas que representam elementos regionais da Amazônia. A vencedora irá representar o Estado no Miss Plus Size Eco Brasil, que acontece em novembro.

Já no último sábado do mês, dia 31, o Shopping Ponta Negra realiza o Halloween Pet e Kids. O evento contará com uma programação que inclui oficinas, escolha da melhor fantasia e brindes.

Desde a reabertura por conta da pandemia do coronavírus, o Shopping Ponta Negra continua seguindo medidas de segurança e reforça a obrigatoriedade do uso das máscaras de proteção, higienização das mãos, além da importância do distanciamento social. Além de limite de capacidade, tanto as atrações quanto as operações contam com protocolos de limpeza e higienização para assegurar a saúde e bem estar de todos os seus frequentadores.

*Com informações da assessoria