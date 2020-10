Governador Wilson Lima agradece dedicação de professores do Amazonas

Manaus – Nesta quinta (15), o governador Wilson Lima através das suas redes sociais para registrar uma mensagem em comemoração ao Dia do Professor. Em vídeo, comenta sobre a dedicação de profissionais que atuam no Amazonas, para uma educação de qualidade, garantindo mesmo em momento de pandemia, à aprendizagem de diversos alunos.

“Esse tem sido um ano atípico, mas com a ajuda de cada um de vocês estamos conseguindo passar por essa fase complicada. Eu quero aqui agradecer a todos os professores que estiveram empenhados, e estão ainda, no programa ‘Aula em Casa’. Àqueles profissionais que estão retornando à sala de aula, de forma responsável, de forma segura, seguindo todos os protocolos da área de saúde”, afirmou.

Wilson Lima também destacou os resultados positivos que o estado alcançou no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) deste ano, graças ao trabalho comprometido dos educadores. Segundo a avaliação, o Ensino Médio da rede pública estadual de educação do Amazonas cresceu 5,9%, enquanto o Ensino Fundamental superou as metas nacionais.

“Quero parabenizar também todos os professores pelo excelente resultado no Ideb, isso é um esforço de cada um de vocês. Estou vindo aqui para desejar a todos um feliz Dia dos Professores e reforçar meu compromisso com uma educação de qualidade”, acrescentou o governador.

