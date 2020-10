Prefeito anuncia projeto para recuperar mais 115 quilômetros de vias

Manaus – Nesta quinta-feira (15), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio neto, iniciou a sétima etapa do Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus (Requalifica), até o final do ano está previsto recuperar mais de 200 vias nas zonas, Sul, Norte, Leste e Norte. O anúncio foi feito na avenida Comendador José Cruz, principal via de acesso ao bairro Lago Azul, Zona Norte, onde está localizado a construção do Terminal Integração 6 (T6).

“Esta é a última etapa do Requalifica na minha gestão e vem para completar um trabalho único realizado na cidade. E eu tenho muito orgulho em dizer que Manaus deu um grande salto de qualidade nos nossos oito anos de gestão”, afirmou o prefeito, que esteve no lançamento acompanhado da primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, e do secretário municipal de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

“Serão mais de 200 vias, em um total de 115 quilômetros lineares, beneficiando 35 comunidades ou bairros. Nós temos de aproveitar todos os momentos de sol para dar conta do recado, incluindo o recapeamento noturno nos locais que possam causar muito impacto ao trânsito”, complementou. Na oportunidade, o prefeito assinou os contratos e ordens de serviço com as três empresas vencedoras da licitação, cada uma responsável por um lote. Os investimentos são da ordem de R$ 57 milhões.

Com a sétima etapa do Requalifica, a Prefeitura de Manaus completa o maior programa de recuperação viária já realizada no município. Iniciado em 2019, o programa já respondeu pelo recapeamento asfáltico de centenas de corredores viários e de interligação entre os bairros, as chamadas rotas de fuga, facilitando o fluxo de veículos e o transporte mais rápido de passageiros em toda a cidade.

O Requalifica

A sétima etapa do programa de recapeamento asfáltico, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus, vai beneficiar mais de 200 vias, com aproximadamente 115 quilômetros de recapeamento asfáltico, beneficiando diretamente 35 comunidades ou bairros. A etapa será dividida em três lotes, realizados pelas empresas Soma Ltda., Mabole Comércio e Construção Ltda. e Pomar Comércio de Derivados de Petróleo e Construção Eirele, ganhadoras do certame.

“O critério de escolha das vias beneficiadas continua o mesmo: as que recebem a circulação do transporte coletivo, os acessos a feiras, mercados, escolas, unidades de saúde e as que fazem a interligação com outros bairros. O trabalho também será o mesmo que vem sendo realizado nas outras etapas, com a fresagem (retirada do asfalto antigo) e a colocação de nova massa asfáltica”, explicou o secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar.

O primeiro lote dos serviços irá beneficiar, aproximadamente, 60 vias. Já no lote dois, a empresa Mabole irá trabalhar nos bairros da zona Norte, onde mais de 65 ruas serão totalmente revitalizadas. O terceiro e último lote atenderá os bairros na zona Leste de Manaus.

O programa teve início em 2019 e, desde então, já atendeu milhares de famílias da capital amazonense, com centenas de vias recapeadas nas zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Leste, Oeste e Centro-Oeste, com as etapas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Lago Azul

O bairro Lago Azul, escolhido pelo prefeito Arthur Neto para o lançamento do Requalifica 7, passou por grandes transformações nos últimos dois anos. Em 2018, a Prefeitura de Manaus iniciou ali o primeiro trabalho de infraestrutura e urbanismo, feito por meio do programa Obras de Verão, à época, que contemplou mais de 30 vias, com nivelamento das ruas, dragagem de igarapé, implantação de redes de drenagem profunda, asfalto, calçada e meio-fio, beneficiando mais de 1.800 famílias do local.

Como parte do programa de Obras de Mobilidade, a Prefeitura de Manaus também está construindo no local o Terminal 6 de integração de passageiros, que vai dar um novo sentido ao deslocamento diário das pessoas, que antes necessitavam ir a um outro terminal, para ter acesso ao centro da cidade. As obras de requalificação viária do Lago Azul complementam as obras de mobilidade, em andamento.

O bairro também recebeu um dos cinco Centros Integrados Municipais de Ensino (Cimes) construídos pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que contempla unidades de educação infantil e educação fundamental. O Cime do Lago Azul foi transformado em hospital de campanha municipal durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19 e, atualmente, passa por readaptação para voltar a ser unidade escolar e integrada à rede para atender o ano letivo de 2021.

“O Lago Azul já pode ser considerado um bairro. Antes, era uma comunidade sem qualquer infraestrutura. Vamos deixar esse legado para essas famílias: infraestrutura, urbanismo, mobilidade e acesso à educação de qualidade. E tudo aqui também vai beneficiar milhares de famílias do Viver Melhor. É uma honra e muito simbólico começar o Requalifica 7 por aqui”, finalizou o prefeito.

