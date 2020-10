ONG oferece cursos gratuitos para imigrantes venezuelanos no Amazonas

Manaus – Em parceria com o Senac Amazonas, a ONG Hermanitos, a partir da próxima segunda-feira (19) irá oferecer cursos gratuitos de capacitação voltados para imigrantes e refugiados venezuelanos residentes em Manaus.

Um dos fundadores e presidente da ONG, Túlio Condé, comemorou a parceria com o Senac. “Estamos muito felizes com esta parceria e esperamos que seja a primeira de muitas”, disse. Ele afirma que é muito importante que a população migrante e refugiada seja capacitada e certificada no Brasil. “Além da experiência no país de origem, um certificado por uma instituição renomada, como o Senac, é um grande diferencial para que um irmão venezuelano conquiste uma oportunidade de trabalho”, pontuou.

Para participar, os candidatos devem ser maiores de 18 anos e apresentar, no ato da inscrição, RG, CPF e algum comprovante de endereço. Na ausência destes documentos, o imigrante pode apresentar o Protocolo de Refúgio ou Autorização de Residência.

“Atualmente, estamos oferecendo cursos que têm a partir de 8 horas - com dois encontros na semana -, até cursos mais longos, com duração de um mês”, explicou o coordenador do Hermanitos, Xiosmel Ramon Herrera. A instituição já contribui na capacitação de 300 pessoas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site www.am.senac.br/inscricao-psg ou na sede dos Hermanitos, localizada na rua Quintino Bocaiúva, 626, Centro, onde as aulas serão ministradas.

Confira as oportunidades:

Técnicas para garçom - 20h

Modalidade: presencial.

Quantidade de vagas: 30.

Período: 19 a 23 de outubro de 2020.

Horário: 08h às 12h (manhã).

Requisitos: mínimo 18 anos, ensino fundamental/anos iniciais completos.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço.

Técnicas para atendente de lanchonete - 20h

Modalidade: presencial.

Quantidade de vagas: 30.

Período: 19 a 23 de outubro de 2020.

Horário: 13h às 17h (tarde).

Requisitos: mínimo 18 anos, ensino fundamental/anos iniciais completos.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço.

Pizzas doces e salgadas - 40h

Modalidade: presencial.

Quantidade de vagas: 30.

Período: 19 de outubro a 23 de novembro de 2020.

Horário: 13h às 17h (tarde).

Requisitos: mínimo 18 anos, ensino fundamental/anos iniciais completos.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço.

Técnicas para garçom - 20h

Modalidade: presencial.

Quantidade de vagas: 30.

Período: 26 a 30 de outubro de 2020.

Horário: 13h às 17h (tarde)

Requisitos: mínimo 18 anos, ensino fundamental/anos iniciais completos.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço.

Técnicas para atendente de lanchonete - 20h

Modalidade: presencial.

Quantidade de vagas: 30.

Período: 26 a 30 de outubro de 2020

Horário: 8h às 12h (manhã)

Requisitos: mínimo 18 anos, ensino fundamental/anos iniciais completos.

Documentos necessários: RG, CPF, comprovante de endereço.

*Com informações da assessoria

