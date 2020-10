Acidente de trânsito deixa três pessoas feridas na AM-070

O acidente deixou vítimas lesionadas | Foto: Divulgação

Iranduba - Um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quinta-feira (15), no quilômetro 17 da rodovia estadual AM-070, que liga Manaus ao município de Iranduba (distante 27 quilômetros em linha reta da capital), deixou três pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), o acionamento ocorreu às 13h26 sobre uma colisão entre um veículo Chevrolet Prisma e um de modelo Renault Logan.

Uma vítima do sexo masculino, de 46 anos, foi conduzida pela equipe de Bombeiros ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias. Já as outras duas, que não tiveram os sexos e nem as idades reveladas, foram levadas por unidades de resgate do município.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

