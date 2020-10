Lancha com comitiva de candidato a prefeito afunda no Rio Amazonas

| Foto: Divulgação

Urucurituba - Ao menos uma pessoa está desaparecida após o naufrágio de uma lancha no rio Amazonas. Conforme a Polícia Militar, o acidente aconteceu, na madrugada desta sexta-feira (16), na região da Ilha do Risco, em Urucurituba (município distante 339 quilômetros de Manaus).

Segundo a equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Itacoatiara, na lancha estava a comitiva do prefeito de Urucurituba, José Claudenor de Castro Pontes, mais conhecido como “Sabugo” (PT), que é candidato a reeleição, mas ele não estava na embarcação.

Ainda não há informações de quantas pessoas estavam a bordo da lancha, que era de pequeno porte. Além do passageiro, que sumiu nas águas, houve também registros de pessoas feridas.

As vítimas socorridas foram levadas para o hospital de Itacoatiara. As causas do naufrágio ainda são desconhecidas.

A assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que uma equipe de Itacoatiara foi comunicada sobre um desaparecimento de uma pessoa em meio líquido. A corporação aguarda o acionamento pela delegacia ou registro de um Boletim de Ocorrência (B.O).

O CBMAM reforçou que, assim que notificada pelas autoridades, a equipe de mergulhadores será acionada e partirá para o atendimento da ocorrência.

Leia mais:

Lancha naufraga no Rio Solimões próximo à comunidade de Santa Rita

Embarcação com ribeirinhos afunda após se envolver em acidente no AM