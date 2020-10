Obras do Prosamim são inspecionadas por especialistas do BID

As obras inspecionadas fazem parte da terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) | Foto: Tiago Corrêa/UGPE

Manaus – As obras de melhoria na Mobilidade Urbana, de requalificações urbanísticas, de saneamento básico e ainda, de um novo parque urbano executadas pelo Governo do Estado, na zona Sul de Manaus foram inspecionadas por especialista da área de Engenharia do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) nesta quarta (14) e quinta-feira (15).

As obras inspecionadas fazem parte da terceira fase do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), que já se encontra na etapa de finalização.

Na quarta-feira (14), foram visitadas as instalações da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que está sendo executada no bairro do Educandos e a intervenção no leito do igarapé do 40, localizado entre as avenidas Silves e Maués.

Na quinta-feira, foram inspecionadas as obras de um novo parque urbano que está sendo construído entre as avenidas Leonardo Malcher e Parintins, em um trecho do igarapé Mestre Chico.

As visitas dos técnicos e especialistas do órgão financiador do programa são periódicas e contemplam todas as áreas inseridas na execução de obras do Prosamim. Especialistas ambientais atestam a minimização dos danos causados ao meio ambiente, a utilização do Sistema de Gestão Socioambiental (SGSA) preconizado pelo BID, assim como, aspectos relacionados à segurança do trabalho e a mitigação de impactos causados à população do entorno das intervenções.

Já especialistas sociais inspecionam o atendimento às famílias e os processos de reassentamento nas frentes de obras e todo o trabalho realizado no pós-ocupação. Enquanto os especialistas de engenharia observam a execução das obras e também aspectos ligados à desapropriação para abertura de novas frentes de obras.

“O consultor de engenharia do BID analisa a execução da obra como um todo, observando qualquer melhoria ou otimização de algum processo, visando mais celeridade ou economia na execução das obras. Caso algo não esteja saindo como o planejado, somos orientados a tomarmos outro caminho para que possamos executar a obra da melhor forma possível”, afirmou a engenheira civil vinculada ao programa, Tatiana Lachi.

A engenheira ressalta que, atualmente, na intervenção do igarapé Mestre Chico, estão finalizando as galerias do primeiro trecho da obra e iniciando a terraplanagem sobre essas galerias. “Já avançamos com as obras de macrodrenagem e redes de coleta de esgoto”, destacou.

