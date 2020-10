Governo paga FTI e AM terá R$ 93,6 milhões para saúde até o fim do ano

O valor é maior que o repassado em 2019 | Foto: Rodrigo Santos/ SES-AM

Manaus - O Governo do Amazonas informou que vai pagar, neste mês de outubro, a terceira parcela do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas (FTI), na ordem de R$ 23,4 milhões, aos 61 municípios do interior. Até o final do ano, serão repassados R$ 93,6 milhões aos 61 municípios do FTI, de acordo com o Fundo de Participação, valor maior do que foi repassado em 2019.

Já foram pagos R$ 46,8 milhões nas duas primeiras parcelas do FTI, destinadas exclusivamente para o combate ao novo coronavírus.

Ao todo, já foram repassados, em 2020, R$ 405,06 milhões de recursos dos Governos do Estado e Federal para custear ações de saúde no interior. Nesse valor, estão incluídos tanto os recursos do FTI quanto os valores provenientes do Teto Financeiro de Alta e Média Complexidade (Teto MAC).

As prefeituras do interior podem utilizar o recurso para investimento e custeio dentro das necessidades de saúde. O secretário executivo de Assistência do Interior, Cássio do Espírito Santo, explicou como esse repasse tem sido fundamental para o interior do estado.

“Essa estratégia do governador Wilson Lima é muito importante porque o gestor municipal está perto da realidade, perto da dificuldade. Ele que sente no dia a dia as pressões da população e tem condições de otimizar a utilização do recurso e verificando aí a melhor necessidade para uso dele”, explicou.

O secretário afirmou que no ano passado, foram mais de R$ 89 milhões. Muitos municípios utilizaram para pagar profissionais, reformando unidades, fazendo aquisição de equipamentos, fazendo aquisição de insumos e medicamentos para complementar.

*Com informações da assessoria

