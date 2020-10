Mergulhadores do CBMAM são enviados para local de naufrágio no AM

Os bombeiros esperam efetivo para enviarem uma segunda equipe, amanhã | Foto: Divulgalçao CBMAM

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) enviou no início da tarde desta sexta-feira (16) a equipe de mergulhadores em busca de desaparecido em acidente da lancha da comitiva de um candidato de Urucurituba, que naufragou na madrugada desta sexta-feira (16). A embarcação estava próxima a Ilha do Risco, no momento do acidente.

Há informações que 12 pessoas estariam a bordo da lancha de pequeno porte, mas oficialmente ainda foi confirmado o número exato. Além do passageiro, que sumiu nas águas, houve também registros de pessoas feridas.

A marinha do Brasil emitiu nota sobre o acidente ocorrido durante a madrugada e confirmou de que a embarcação teria colidido com um tronco e consequentemente, a embarcação afundou. Também informaram que unidos com o CBMAM, seguem em busca da vítima.

"Uma equipe de Busca e Salvamento da Agência Fluvial de Itacoatiara, subordina à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental deu início às buscas a uma pessoa desaparecida. Um inquérito será instaurado e, assim que concluído e cumpridas as formalidades legais, será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e atuação, e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote medidas previstas no Art. 42 da Lei no 2.180/54", informou.

