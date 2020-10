Arthur Neto vistoria obras de asfaltamento no Parque Riachuelo

Manaus – Na tarde desta sexta-feira (16), o prefeito Arthur Virgílio Neto vistoriou a recuperação viárias em vias da comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. Lançado na quinta-feira (15), o Programa de Requalificação Viária e Urbana de Manaus (Requalifica), está em sua sétima etapa, com previsão para recuperar mais de 200 vias da cidade.

“Em outra fase do Requalifica, já tínhamos iniciado esse trabalho na comunidade e agora estamos reforçando, com mais asfalto de boa qualidade. Tenho muito carinho pelo Requalifica 7, porque significa que fizemos seis antes e que é o último da minha gestão. Quero acompanhar cada momento, porque é uma espécie de despedida que dou ao trabalho de rua”, disse o prefeito, acompanhado da presidente do Fundo Manaus Solidária, primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro.

Esta é a última etapa do Requalifica e serão mais de 200 vias em um total de 115 quilômetros lineares, beneficiando 35 comunidades ou bairros. Os investimentos são da ordem de R$ 57 milhões.

Com essa etapa, a Prefeitura de Manaus completa o maior programa de recuperação viária já realizada no município.

Iniciado em 2019, o programa coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já respondeu pelo recapeamento asfáltico de centenas de corredores viários e de interligação entre bairros.

