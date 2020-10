Drive-in literário é realizado para alunos com aulas remotas em casa

Cada aluno recebe uma maleta, enviada pelo SESI Nacional, com oito livros que reúnem obras dos dois autores brasileiros | Foto: Divulgação

Manaus – Previsto para este mês, o Serviço Social da Indústria do Amazonas (Sesi – AM), realiza drive-in aos alunos que permanecem com aulas remotas em casa e aos que estão presencialmente em aulas nas unidades do Sesi. Entre os livros estarão presentes clássicos da literatura infantil brasileira, com obras do Monteiro Lobato, como “Menino Maluquinho e Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Cada aluno recebe uma maleta, enviada pelo SESI Nacional, com oito livros que reúnem obras dos dois autores brasileiros. Para realizar a entrega, cada escola montou programação diferenciada, de acordo com a realidade das aulas. Em Parintins, por exemplo, a Escola SESI Padre Francisco Luppino, em espera pela liberação da prefeitura para o retorno das aulas presenciais, realizou as entregas por meio de drive-in, seguindo as recomendações e os protocolos de segurança.

“Montamos uma estrutura bem lúdica para que os 246 alunos, ao entrarem no pátio da escola, com seus pais em veículos, consigam mesmo sem sair do carro/ moto, se divertir e entrar no clima dos livros com os professores caracterizados e toda uma estrutura para chamar atenção desse aluno”, contou a coordenadora da Escola SESI Parintins, Geisiane Campos.

Em Itacoatiara, na Escola SESI Abrahão Sabbá, a entrega será feita também de forma remota para os alunos que permanecem com o ensino a distância. Os professores criaram todo um roteiro, utilizando mapas enviados previamente para os alunos e responsáveis, para que seja aguçada a curiosidade pelos livros e suas histórias, desde o trajeto até a dinâmica de entrega nas escolas. De acordo com a bibliotecária da Escola SESI Itacoatiara, Andrielle Marques, é preciso chamar atenção para que esse aluno leve o conteúdo para casa e se interesse pela leitura.

“A leitura é um tesouro que precisa ser incentivado. Cada faixa etária irá receber coletâneas de acordo com o seu nível de leitura, sendo os anos iniciais livros mais curtos e histórias mais fantástico, como dos personagens do Sítio do Pica Pau Amarelo, e os alunos mais velhos contam com muita literatura nos livros mais densos do Monteiro Lobato e os clássicos do Ziraldo, como o ‘Menino Maluquinho’”, explicou Marques.

O SESI Amazonas vai distribuir 1.900 kits para os alunos da capital e do interior. Professores também utilizarão as obras em sala de aula. Com fantasias e contação de histórias, os professores já desenvolveram oficinas de literatura em quadrinhos e debate, por meio de videoconferência com convidados, sobre o processo de criação e produção de roteiro, além de palestras sobre literatura amazonense, para os alunos do ensino médio, com o escritor manacapuruense Raimundo Nogueira e a artista plástica Odaléia Rosely.

“Todas essas atividades tinham como culminância a entrega das maletas com os livros da forma mais dinâmica possível para os alunos. Tudo era uma forma de chamar a atenção para conhecer a importância dos clássicos da literatura brasileira com os seus personagens, livros e autores, possibilitando futuramente a interdisciplinaridade do conteúdo dos livros com as atividades em sala de aula”, explicou a pedagoga da Escola SESI Dra. Emina Barbosa Mustafa, Luana Freitas.

Todas as Escolas SESI da capital e de Iranduba, Itacoatiara e Parintins receberam as maletas de forma presencial, para os alunos que já estão com aulas no ensino híbrido, ou remoto, por meio do drive-in para os alunos que ainda permanecem com o ensino 100% à distância. Para 2021, o SESI já iniciou o período de matrículas.

