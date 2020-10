Idoso perde o controle da direção e carro cai em igarapé no Petrópolis

Manaus - Um idoso de 75 anos perdeu o controle da direção de uma pick-up na manhã deste sábado (17) e o veículo caiu em um igarapé na avenida Codajás, no bairro Petrópolis, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), a equipe foi acionada às 9h25, para fazer o resgate. O idoso saiu ileso e não teve ferimentos.

"No momento do acidente o idoso gritou por socorro e estava tremendo. Foram os funcionários de um mercadinho que desceram e cortaram o cinto de segurança com uma faca de mesa. Graças a Deus ele não ficou ferido", contou uma testemunha.

Os danos do acidente foram apenas materiais e o carro deve ser retirado do local por um caminhão guincho.

