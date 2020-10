Motociclista morre após grave acidente de trânsito no Alvorada

Manaus - Um motociclista até o momento não identificado morreu no final da noite de sábado (17), após se envolver em uma colisão com um carro na rua Professor Abílio Alencar, no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, após a colisão da motocicleta com o veículo, o motociclista tentou desviar de uma mulher na rua e acabou se ferindo gravemente. Uma outra pessoa que estava passando em via pública também foi atingida e ficou ferida. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima lesionada.

Já o corpo da vítima fatal foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia Mais