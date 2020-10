Manutenção emergencial da Águas de Manaus é realizada no Alvorada

Manaus - A Águas de Manaus, informou por meio de nota, que houve uma manutenção de rede emergencial na rua Acopiara, no bairro Redenção. E que para realizar a intervenção foi necessário paralisar parcialmente o Sistema Alvorada. Assim, algumas áreas do Redenção, Santos Dumont, Conjunto Ajuricaba e Hileia podem apresentar oscilações no abastecimento de água.

A previsão de normalização do serviço é a partir das 19h de hoje. "A Águas de Manaus agradece a compreensão da população e informa que qualquer ocorrência que necessite intervenção da empresa, deve ser registrada em nossos canais oficiais de relacionamento com o cliente: SAC 0800-092-0195, Whatsapp 98264-0464, site aguasdemanaus.com.br e aplicativo Águas APP".

*Com informações da assessoria