Cadela policial Vênus se aposenta após seis anos de trabalho

Manaus - Depois de seis anos de trabalho para a Polícia Militar do Amazonas, somando mais de sete toneladas de drogas apreendidas, além da participação em grandes operações contra a criminalidade, a cadela Vênus, de seis anos de idade, foi para reserva e se aposentou de seus serviços como cão policial integrante da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães). A cadela ganhou um novo lar.

A despedida de Vênus do batalhão ocorreu na tarde de sexta-feira (16). Ela foi levada pelos policiais para sua nova casa no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. O local onde Vênus vai aproveitar a vida de aposentada é um lar familiar, com cuidados veterinários e uma grande área para brincar e correr. A cadela pôde substituir o colete com o brasão do Cipcães pelo lacinho rosa e ainda ganhou uma bolinha para brincadeiras.

A cadela foi levada pelos policiais para sua nova casa no bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. | Foto: Herick Pereira/Secom

De acordo com o comandante do Cipcães, major Eduardo Freitas, a partir do sexto ano de vida dos cães policiais, já se inicia a avaliação do desempenho no serviço diário, uma vez que a rotina deles requer horas de trabalho e treino. Nessa idade, eles começam a apresentar certo cansaço e então, já sabem que é hora de procurar um responsável para adoção consciente.



“A Vênus chegou aqui com três meses de idade, e ela passou por um treinamento em torno de um ano para o faro de narcóticos e faro de armamento. No decorrer desses anos, ela participou de diversas operações e conseguiu localizar uma quantidade em torno de sete toneladas de substância entorpecente dos mais diversos tipos”, relatou.

Ainda de acordo com o comandante, uma das últimas grandes atuações de Vênus aconteceu em uma operação da Polícia Civil, há um ano e meio, quando os agentes foram verificar uma denúncia em uma praia, e caminhando pelo local, a cadela farejou 800 quilos de drogas enterradas.

“Vênus era uma das melhores que temos aqui na companhia, muita droga e arma foi retirada de circulação por meio do trabalho dela. Agora, ela vai descansar. Depois de analisar as pessoas que tinham interesse em adotar, encontramos uma que preencheu os requisitos e, então, ela foi doada de forma voluntária para uma moça que já tem aptidão para cuidar de animais”, afirmou o major Eduardo Freitas.

O Cipcães faz visitas regulares para verificar se o animal doado está sendo bem tratado. Caso haja comprovação de alguma condição inadequada, o bicho é resgatado e o responsável pela adoção responderá pela negligência.

