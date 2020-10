Wilson Lima ressalta importância da atenção básica em saúde de Manaus

| Foto: Diego Peres/Secom

Manaus - O governador Wilson Lima esteve no Centro de Atenção Integrada à Criança (Caic) Dr. Moura Tapajós, no bairro Monte das Oliveiras, nesta segunda-feira (19), para acompanhar os atendimentos à população na unidade, que retomou suas atividades no dia 1º de outubro.

Desde o início do mês, seis Caics e dois Centros de Atenção Integral à Melhor Idade (Caimis) voltaram a funcionar gradualmente, após paralisação em março por orientação do Ministério de Saúde (MS), em função da pandemia do novo coronavírus.

Durante a visita, o governador conheceu a estrutura do Caic Dr. Moura Tapajós, que está realizando cerca de 55 atendimentos diariamente, todos pré-agendados por telefone e WhatsApp.

Ele destacou o importante serviço prestado pelos Caics, que realizam atendimento de Atenção Básica, de responsabilidade dos municípios.

“A Atenção Básica não é de responsabilidade do Estado, mas o Estado também faz Atenção Básica porque entende que existe muita gente que necessita e procura essas nossas unidades de saúde. Fazemos todo o esforço para que todos possam ser atendidos”, afirmou Wilson Lima.

O governador também ressaltou que as demais unidades voltarão a funcionar nos mesmos moldes, seguindo as orientações de segurança sanitária e realizando consultas e exames por meio de agendamento.

“A nossa expectativa é que, em novembro, nós possamos retomar definitivamente todos os Caics, para que a gente possa dar essa assistência para essas mães e essas crianças”, disse.

