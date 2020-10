Amazonas registra mais de 200 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas

A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) informou, nesta segunda-feira (19), os dados atualizados do Boletim Epidemiológico da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados 261 novos casos. Destes, 215 foram detectados por testes rápidos, sendo 15 na capital e 200 no interior. O total de infectados no Estado é de 151.858.

Conforme o boletim, foram confirmados 18 óbitos por Covid-19, sendo quatro ocorridos no dia 18/10 e 14 óbitos foram encerrados por critério clínico epidemiológico, elevando para 4.350 o total de mortes.

Internações

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 366 pacientes internados, sendo 259 em leitos clínicos (64 na rede privada e 195 na rede pública), 96 em UTI (49 na rede privada e 47 na rede pública) e 11 em sala vermelha.

Há ainda outros 66 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 44 estão em leitos clínicos (28 na rede privada e 16 na rede pública), 20 estão em UTI (13 na rede privada e sete na rede pública) e dois em sala vermelha.

*Com informações da assessoria