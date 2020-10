Em Manaus, motorista de app morre após bater em ônibus estacionado

Dianteira do carro da vítima ficou destruído | Foto: Divulgação

Manaus - A motorista de aplicativos Daniela Lima Sildeira Soares, de 43 anos, morreu em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (20), em Manaus. A vítima colidiu o carro que conduzia contra um ônibus do transporte especial, que estava estacionado na avenida Desembargador Paulo Jacob, bairro da Paz, Zona Centro-Oeste da capital.

Policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) informaram que o acidente aconteceu por volta das 5h30. A vítima estava sozinha no veículo.

Há suspeita de que a Daniela teria dormido na direção, quando perdeu o controle e bateu na traseira do ônibus. Porém, o fato só deve ser confirmado após o laudo pericial.

Após a fatalidade, dezenas de motoristas de aplicativos, colegas de Daniela, se concentraram no local do acidente. Abalados, eles se exaltaram contra os profissionais da imprensa que tentavam exercer o trabalho na cobertura do caso. Alguns jornalistas chegaram a receber ameaças.

Alguns familiares da vítima também compareceram no local do acidente, mas, emocionados, eles não falaram com as equipes de reportagem.

O corpo de Daniela chegou a ficar retido nas ferragens do carro e foi removido para o Instituo Médico Legal (IML). A Polícia Civil deve investigar o caso.

