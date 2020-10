Adaf e Mapa discutem melhorias para manejo de jacaré e Pirarucu no AM

O debate busca alavancar produção no AM | Foto: Divulgação/Adaf

Manaus – A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Adaf), a Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), debateram o beneficiamento e comercialização das cadeias produtivas do jacaré e pirarucu manejados dentro dos padrões da inspeção de produtos de origem animal no Amazonas.

Visando identificar como a produção das duas espécies tem sido executada no Amazonas, especificamente na Comunidade de São Raimundo do Jarauá, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, representantes da Adaf e dos órgãos federais visitaram a planta de abate remoto de jacaré da empresa Plantar, que tem o Serviço de Inspeção Estadual (SIE) da Adaf, e observaram a pesca manejada do jacaré e o manejo comunitário do pirarucu realizado pelas populações ribeirinhas da região.

Em dezembro do ano passado, a unidade de beneficiamento de jacaré recebeu o SIE da Adaf, atendendo aos parâmetros da legislação estadual de inspeção de produtos de origem animal. Em janeiro deste ano, ocorreu o primeiro abate das espécies jacaré-açu (Melanosuchus niger) e jacaretinga (Caiman crocodilos).

“A Adaf tem papel fundamental no processo de regularização e certificação da indústria, pois garante ao consumidor um produto de origem e qualidade higiênico sanitária adequados para o consumo", destaca Alexandre Araújo, presidente da Adaf.

Atualmente, o manejo comercial de jacarés no Amazonas está regulamentado pela Resolução nº 08 do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Cemaam), de 27 de junho de 2011, que estabelece procedimentos técnicos para o manejo de jacaré oriundos de Unidades de Conservação de Uso Sustentável do Estado do Amazonas (UCs), e pela Instrução Normativa (IN) nº 001/2011 da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), de 29 de junho de 2011, que estabelece normas para o abate e processamento de carne de jacarés oriundas de programas de manejo extrativista em UCs no estado.

Participaram da comitiva o diretor-presidente da Adaf, Alexandre Araújo; o coordenador de Pescado da agência, Eudimar Corrêa; o secretário nacional de Pesca e Aquicultura, Jorge Seif Júnior; o superintendente federal da Agricultura no Amazonas (SFA/AM), Guilherme Pessoa; a diretora nacional do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), Ana Lúcia; e servidores da Unidade Local de Sanidade Animal e Vegetal (Ulsav) da Adaf no município.

