Casas de madeira pegam fogo em Manacapuru e moradores perdem tudo

Manacapuru - Um incêndio de grandes proporções atingiu duas residências de madeira na manhã desta terça-feira (20), por volta das 8h50, na avenida Getúlio Vargas, no Centro de Manacapuru (distante 68 quilômetros de Manaus). As famílias perderam tudo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), houve queima total em uma das residência e, no momento do incêndio, a proprietária não estava no local. O incêndio teria começado na cozinha.

No total, foram queimadas duas camas, uma televisão de 43 polegadas, um ventilador, um sofá, uma geladeira, um fogão, uma botija, duas cômodas, um armário e utensílio da cozinha, além de todos os pertences pessoais como roupas e documentos. O fogo foi apagado e a equipe fez o rescaldo.

Já na segunda residência houve queima parcial, pois o fogo atingiu a cozinha e o quarto. No local, a família perdeu uma geladeira, um fogão, uma botija, armário, mesa, cama , ventilador e pertences pessoais como roupas.

Os bombeiros utilizaram 6 mil litros de água para apagar o fogo o e fazer o rescaldo das duas casas. A ação teve apoio do órgão de trânsito municipal e da Defesa Civil. Não houve vítimas e as causas do sinistro devem ser apuradas após a perícia.