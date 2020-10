Curso de Enfermagem da UEA alcança nota 5 no Enade 2019

Engenharia Civil, Farmácia e Odontologia alcançaram nota 4 | Foto: Divulgação

Manaus - O curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), desenvolvido na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), alcançou nesta terça-feira (20) o conceito 5, nota máxima da avaliação conforme os Indicadores de Qualidade da Educação Superior do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2019 dos cursos avaliados em todo o Brasil.

Também obtiveram ótimas avaliações no exame os cursos da UEA de Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de produção, Engenharia Civil, Farmácia e Odontologia, que alcançaram nota 4.

Os cursos de Engenharia Química, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica obtiveram nota 3. Nesta edição, dos 8.368 cursos avaliados, apenas 510 atingiram a maior nota.

Em 2019, foram avaliadas as áreas relativas ao grau de bacharel: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e Zootecnia.

Já as áreas relativas ao grau de tecnólogo incluem: Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Estética e Cosmética, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em Gestão Hospitalar, Tecnologia em Radiologia e Tecnologia em Segurança no Trabalho. Vale destacar que cada área é avaliada a cada três anos.

A prova do Enade é composta de 40 questões, sendo 10 de formação geral (que aferem aspectos da formação profissional) e 30 de componente específico (com perguntas específicas sobre o curso no qual o aluno está se formando).

Esse teste permite que o MEC produza dois indicadores de qualidade: o Conceito Enade e o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Esperado e Observado (IDD).

