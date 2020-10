Parque da Juventude é inaugurado na Zona Leste de Manaus

Prefeito Arthur Neto na entrega do Parque da Juventude | Foto: César Gomes/EM TEMPO

Manaus - O núcleo 15 da Cidade Nova 3, Zona Leste, recebeu um novo espaço comunitário como parte do pacote de obras comemorativas aos 351 anos de Manaus. O Parque da Juventude foi inaugurado nesta quarta-feira (21), pelo prefeito Arthur Neto.

Localizado em uma área verde de Manaus, o Parque da Juventude conta com academia ao ar livre, playground, mesas de jogos, lixeiras, pista de caminhada, quadra de areia e espaço para aulas de zumba.

A revitalização da área verde atende à solicitação da população próxima do espaço. A reclamação mais constante, de acordo com o Prefeito Arthur Neto, era a tentativa de ocupação irregular.

"Isso significa resgatar áreas degradadas, significa valorizar espaços verdes, significa evitarmos lixeiras viciadas, significa uma cidade mais limpa e uma cidade mais verde", ressaltou Arthur Neto.

Outros três Parques da Juventude devem ser entregues até o final do ano, pela prefeitura, nas áreas verdes dos conjuntos Hileia 2, na redenção, Zona Centro-oeste; Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Cidade Nova, zona oeste; e Cidadão IX, no Distrito Industrial, zona leste.

Juntas, as 15 áreas verdes revitalizadas somam quase 625 mil metros quadrados de território protegido, correspondente ao tamanho dos Parque do Mindu e Nascentes do Mindu, juntos.

O Parque da Juventude do Núcleo 15 recebeu, ainda, passeio com acessibilidade para pessoa com deficiência (pcd), e paisagismo com arborização. O padrão deve ser o mesmo para os próximos espaços.

