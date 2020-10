CMM homenageia 351 anos de Manaus com reflexão sobre a pandemia

Um vídeo institucional, que divide o cotidiano da população entre o antes e o período da pandemia, abriu a sessão plenária desta quarta-feira (21), na Câmara Municipal de Manaus (CMM). O objetivo da casa legislativa foi homenagear o aniversário de 351 anos da capital amazonense, que será comemorado no próximo sábado (24), de forma diferente, com uma reflexão sobre o que é considerado “novo normal”, principalmente para uma cidade que tenta se reerguer dos problemas provocados pela doença.

Após a exibição do vídeo, o presidente da casa legislativa, Joelson Silva (Patriota), fez referência ao assunto, reforçou os cuidados básicos que todos devem ter e até sugeriu “um dia de oração” para a data festiva, em solidariedade às famílias das vítimas.

O recado também serviu como um esforço da CMM, em forma de alento, pela não realização dos eventos tradicionais já conhecidos do público manauara, que são organizados anualmente, pela prefeitura, para celebrar a festa.

“Infelizmente, ainda enfrentamos esse desafio de passar pela pandemia. Por isso, temos de estar alertas, todos os dias. Oro, para que Deus nos abençoe e abençoe nossa cidade, a cada dia mais”, disse Joelson Silva.

O parlamentar aproveitou a ocasião para citar uma passagem bíblica e enfatizar ainda mais o momento simbólico na CMM.

“Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar; e orai por ela ao Senhor, porque, na sua paz, vós tereis. Jeremias 29:7”, disse Joelson Silva.

Além do presidente da CMM, outros vereadores também se pronunciaram sobre o aniversário de Manaus, entre os quais Amauri Colares (Republicanos), que sugeriu aos pares, que fosse entoado o Hino de Manaus, na abertura da sessão.

Superação

Para Raulzinho (PSDB), apesar dos problemas, a capital amazonense tem se superado nos últimos meses, com grandes avanços nas áreas de infraestrutura, educação, previdenciária, mobilidade urbana e até de saúde pública.

“Aprovamos projetos importantes, com melhorias nos serviços prestados pelas unidades básicas de saúde”, observou.

Povo criativo

Elias Emanuel (PSDB) utilizou a palavra para dizer que, além de centro geográfico mais cobiçado do mundo, Manaus é a cidade de um povo criativo e empreendedor, mas que precisa de uma cidade mais sustentável e com transporte coletivo mais humanizado.

Também fizeram referência ao aniversário, os vereadores Wallace Oliveira (Pros), Dante (PSDB) e Gedeão Amorim (MDB).

Mais vídeo

A sessão plenária foi encerrada com outro vídeo, dessa vez com imagens de alguns atrativos proporcionados pela cidade, aos manauaras e visitantes, por meio de uma homenagem do cantor João Alexandre.

*Com informações da assessoria