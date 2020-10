Seap entrega certificados do curso de Eletricista a internos do Compaj

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) entregou, na tarde desta quarta-feira (21), os certificados de conclusão do curso de Eletricista a 20 internos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj). A capacitação aconteceu por meio de uma parceria entre a Seap e o Centro de Ensino Tecnológico do Amazonas (Cetam).

O diretor do Compaj, Lucas Maceda, mostrou-se satisfeito e orgulhoso com a capacitação. Ele também destacou a importância que os cursos têm na recuperação dos internos e na sua reintegração à sociedade. “Cada curso, cada empreitada no rumo da ressocialização é muito importante. É muito gratificante para nós, que fazemos a gestão das unidades, perceber que existe sim a possibilidade de recuperação dos internos”, declarou.

Para a chefe do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc), Keyla Prado, a intenção da Seap hoje é proporcionar cursos e certificação aos internos para que possam ser reinseridos, no mercado de trabalho, com uma qualificação e não voltem à vida de antes. “Após essa certificação, os internos podem entrar no processo de trabalho pela remição. A intenção da Seap é qualificar essas pessoas para quando elas saírem do sistema, elas possam ter a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, e viver uma nova vida”, disse.

O curso de Eletricista teve duração de 252 horas. As aulas foram divididas entre atividades práticas e teóricas com conteúdos sobre circuitos elétricos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e atividades práticas com circuito de iluminação e tomadas. Nesse período, os 20 internos também tiveram a oportunidade de praticar seus conhecimentos por meio de trabalhos dentro da própria unidade.

Qualificação

Até o final do ano, mais cursos serão disponibilizados no Compaj, entre eles estão os de Mecânica, Mecânico de Climatização, Pintura Predial e Panificação.

