Incêndio atinge duas casas no bairro da Glória

Manaus - Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta quarta-feira (21), duas residências localizadas na rua Oswaldo Cruz, do bairro Glória, na Zona Oeste de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) segue no combate às chamas.

De acordo com o capitão Veronildo, do CBM-AM, haviam cinco pessoas nas duas residências que são mistas [madeira e alvenaria]. Elas relataram que o sinistro iniciou após uma queda de energia. No momento em que a luz elétrica retornou, houve um curto-circuito no fio do ar-condicionado.

"Conseguimos criar um filtro de água fria para que as chamas não atinjam outras casas e também um depósito de embarcação ao lado que possui vários materiais, dentre eles combustíveis. Três famílias residem nas casas, e cinco pessoas conseguiram sair após o início das chamas. Não há ninguém ferido", explicou.

O capitão disse que o tempo resposta foi de 10 minutos. A concessionária de energia elétrica também foi acionada para desligar a luz elétrica.

"Agora vamos trabalhar no rescaldo da área. Já gastamos 30 mil litros de água e estamos com cinco viaturas para dar total apoio à ocorrência", destacou.

As causas do sinistro deverão ser apontadas após perícia.