Prefeitura impede surgimento de nova invasão na zona Norte de Manaus

Manaus - A fiscalização ambiental da Prefeitura de Manaus impediu o surgimento de um novo foco de ocupação irregular em um trecho de área verde do Núcleo 21 do conjunto Cidade Nova, zona Norte. Uma armação de madeira que havia no local foi retirada na manhã da quarta-feira (21) para impedir que novos barracos sejam erguidos na área.

De acordo com denúncia recebida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), a construção estava em andamento desde o último final de semana.

Tão logo tomaram conhecimento, os fiscais foram ao local. Com esse, sobe para 13 o número de novos focos de invasão em área protegida combatidos este ano na cidade.

O diretor de Fiscalização da Semmas, Eneas Gonçalves, destacou que esse trabalho preventivo de impedir a proliferação de ocupações irregulares, no início, é de fundamental importância para a preservação das áreas verdes.

"O local passa a ser monitorado, inclusive com o apoio dos moradores, o que dificulta a intenção dos invasores de adentrar a área", explicou Gonçalves. Segundo ele, não havia ninguém no local, onde a secretaria deverá instalar mais placas de área verde para inibir novas ocupações.

