Feiras da ADS terão sorteios com programação do Aniversário de Manaus

Manaus - Em comemoração aos 351 anos da capital do Amazonas, a Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) realizará, neste sábado (24), programações especiais nas Feiras de Produtos Regionais executadas no Centro Social dos Suboficiais e Sargentos de Aeronáutica em Manaus (Cassam), no Comando Geral da Polícia Militar e no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, das 5h ao meio-dia.

Em cada feira, será realizado o sorteio de uma cesta recheada com produtos regionais fresquinhos, separados na hora pelos produtores da ADS.

“Para participar é muito simples. Quem for a uma de nossas feiras de sábado vai receber um cupom na entrada para preencher com seus dados e depositar na urna. É uma forma de presentear nossos clientes de Manaus que apoiam e ajudam a escoar a produção familiar e rural produzida no Amazonas”, destacou o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho.

Quem quiser concorrer a uma cesta com mais de 20 itens regionais deve ficar atento: o sorteio será realizado no mesmo dia, às 8h30, no local da feira.

Os consumidores que participarão da edição especial das Feiras Regionais também farão compras ao som de música ao vivo, a partir das 6h.

“O nosso intuito é oferecer um ambiente ainda mais agradável para os consumidores, além de presenteá-los e atrair clientes para os nossos feirantes. Será uma comemoração que beneficiará a todos os envolvidos”, disse Litaiff.

As Feiras da ADS aos sábados são realizadas nos seguintes locais: Cassam, localizado na avenida Rodrigo Otávio, 430, bairro Crespo, zona Sul; Comando da Polícia Militar, rua Benjamim Constant, 2.150, bairro Petrópolis, zona Sul; e Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova, zona Norte.

Agenda semanal

De segunda a sábado, a ADS disponibiliza feiras na cidade de Manaus e no interior. Confira abaixo os dias, locais e horários do programa do Governo do Amazonas na capital.

- Sumaúma Park Shopping: às terças, das 15h às 19h

- Manaus Plaza Shopping: às terças e quintas, das 15h às 19h

- Shopping Ponta Negra: às quartas e sextas, das 15h às 19h

- Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou: às quintas, das 15h às 19h

- Centro Social dos Suboficiais e Sargentos de Aeronáutica em Manaus (Cassam): aos sábados, das 5h ao meio-dia

- Comando Geral da Polícia Militar: aos sábados, das 5h ao meio-dia

- Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola: aos sábados, das 5h ao meio-dia

