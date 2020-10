Obra de reconstrução do sistema viário de Uarini é concluída no AM

Uarini tem uma população estimada em 13.690 habitantes | Foto: Divulgação/Seinfra

Manaus - Dando continuidade à construção e reconstrução da malha viária dos municípios do interior, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu as obras e serviços de reconstrução do sistema viário da sede do município de Uarini, distante 565 quilômetros em linha reta de Manaus.

Com investimento de R$ 7.627.067,31, foram realizados serviços de terraplenagem, regularização do subleito, troca de solo, compactação de sub-base e base, imprimação, pavimentação asfáltica e tapa-buraco em 15,57 quilômetros da malha viária do município, contemplando 28 vias.

As vias beneficiadas foram as avenidas Brasil e Francisco Lopes, além das ruas Antônio Macário, Francisco Apolônio, Edna Jesus, Cezar Augusto, Luiz Bernardino, Cipriano Lopes, 13 de Maio, Amália Correa, Eligo Lopes, Tancredo Neves, R. Rodrigues, 31 de Janeiro, Espírito Santo, Tibério Lopes, Itaúba, Mirataua, Nova 09, Abacatirana, Parapari, Castanheira, Reinaldo Ribeiro, Manole Custódio, Genário Macário, Vá Pro Céu, Toinho Lopes e 19 de Abril.

Situado na calha do Alto Solimões, Uarini tem uma população estimada em 13.690 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes a 2020.

