Visa Manaus alerta para cuidados sanitários em serviços odontológicos

Clínicas e consultórios odontológicos devem continuar a seguir as medidas sanitárias recomendadas para o período de pandemia, evitando os riscos de infecção de profissionais e pacientes pelo novo coronavírus. O alerta é do departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus), da Prefeitura de Manaus. Em maio, o órgão elaborou uma série de orientações para o segmento e agora reforça a necessidade de que os prestadores dos serviços, mesmo com a redução na curva de contaminação pela doença, não descuidem das normas adicionais de segurança.

“A pandemia ainda não foi controlada e os cuidados devem ser mantidos para reduzir ao máximo a exposição aos riscos de infecção”, observa a fiscal da Visa, Daniela Fonseca, que participa nesta sexta-feira, 23, da 8ª Semana de Saúde Bucal promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) com o tema “Biossegurança em tempos de Covid-19”.

Daniela Fonseca, que é cirurgiã-dentista e atua nas orientações e inspeções sanitárias de serviços de odontologia em Manaus, diz que vai destacar, durante o evento, os itens essenciais de segurança em clínicas e consultórios tanto públicos quanto privados. A fiscal se refere às boas práticas de biossegurança, reunidas em nota técnica elaborada pela Visa em junho deste ano (disponível no site da Semsa pelo link https://bit.ly/35mNthU ).

“Vamos abordar os protocolos a serem seguidos no atendimento, com foco especial na desinfecção do ambiente, no uso de EPIs (equipamentos de proteção individual) e triagem de pacientes”, detalha Daniela, chamando atenção para o fato de que são inerentes aos procedimentos de odontologia aqueles que formam aerossóis (partículas que ficam suspensas no ar, como gás) e facilitam a propagação de vírus. “Por conta dessa particularidade, o ambiente odontológico pode ser extremamente contaminado, o que significa que o cuidado tem que ser redobrado em relação à desinfecção”.

A fiscal também ressalta a importância da triagem dos pacientes. “Se o procedimento pode ser realizado depois é recomendada a espera, devendo ser feito apenas o atendimento dos casos urgentes”. Ela diz que a seleção criteriosa pode evitar riscos ao profissional e ao usuário do serviço de saúde. “Não estamos impedidos de fazer procedimentos, mas o momento requer evitar ao máximo a exposição desnecessária”. Além da urgência do atendimento deve ser avaliado o estado de saúde do paciente, suspendendo a agenda dos que apresentarem qualquer sintoma sugestivo de Covid-19.

Daniela também reforça que a atenção ao uso de EPIs deve ser mais rigorosa, inclusive em relação aos acréscimos exigidos para este período. Se antes, por exemplo, o profissional podia atender apenas com a máscara cirúrgica, agora deve, obrigatoriamente, usar a máscara nº 95 ou equivalente mais o protetor facial. O uso de jaleco de pano também não está recomendado de forma exclusiva e sobre ele os profissionais devem colocar um jaleco descartável.

“Orientamos que os profissionais de clínicas e consultórios e até mesmo os usuários, consultem a nota técnica específica para o segmento, para que possam conhecer, relembrar ou consultar as recomendações da vigilância sanitária”, orienta a fiscal. A nota inclui recomendações gerais para os ambientes, equipamentos, EPIs (gorro, óculos, máscaras e protetor facial, luvas, jalecos, sapatos e pró-pés), higienização das mãos, paramentação e desparamentação, preparação do paciente, desinfecção e limpeza do ambiente e outras medidas preventivas.

De acordo com a Visa Manaus, o trabalho de orientação aos serviços de odontologia (consultórios, clínicas e laboratórios), considerados de alto risco sanitário, são complementados pelas inspeções realizadas para o licenciamento, monitoramento ou apuração de denúncias. “Conhecer e incorporar as normas é o passo inicial para o bom funcionamento e consequente aprovação do serviço, por isso insistimos no trabalho de orientação e sugerimos que todos, públicos e privados, estejam atualizados e sigam corretamente as normas vigentes”, completa Daniela Fonseca.

Semana

A 8ª Semana de Saúde Bucal é voltada para cirurgiões-dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal e será início nesta sexta-feira, 23, e vai até o próximo dia 27. Os interessados acompanhar as palestras no modo on-line pelo endereço https://meet.google.com/zeu-yqdg-eky&mbsp;& . O objetivo da Semana é discutir e incentivar as boas práticas no campo da odontologia e oferecer ferramentas para a inovar e qualificar o serviço oferecido à população de Manaus.

*Com informações da assessoria