Estudo do AM aponta veneno de cascavel para tratamento de câncer

Manaus – Substâncias de toxinas isoladas encontradas no veneno da cascavel amazônica, do tipo “amarela” podem ser capazes de matar bactérias e linhagens de células cancerígenas de tumores da pele, mama e colorretal, de acordo com estudo publicado na revista “Scientia Amazonia”.

Desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Fundação Ezequiel Dias (Funed), o projeto “Potencial antibacteriano e citotóxico dos venenos variedades ‘amarela’ e ‘branca’ da Serpente Amazônica Crotalus duirssus ruruima” analisou a possibilidade de o veneno ofídico originar matéria-prima para produção de medicamentos antibacterianos e anticancerígenos.

Encontrada no estado de Roraima, região Norte do Brasil, a serpente amazônica é uma das cinco subespécies de cascavel existentes no território brasileiro. O veneno apresentou ação contra a bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus e ação citotóxica contra linhagens de células tumorais.

De acordo com a pesquisadora do projeto, Ilia Santos, o estudo contribui para um potencial de atividade a partir de testes preliminares que podem servir como medicamentos.

“Os venenos animais constituem uma das mais ricas fontes de substâncias biologicamente ativas encontradas na natureza. Estudos farmacológicos e bioquímicos, realizados nas últimas décadas, têm mostrado a riqueza de proteínas com atividade enzimática, toxinas, peptídeos, aminas bioativas, dentre outros compostos, encontrados nos venenos de serpentes, bem como a grande diversidade de suas ações. Logo, o estudo dos constituintes dos venenos pode contribuir para a descoberta de novos compostos e ser uma ferramenta biotecnológica para o desenvolvimento de novos fármacos”, disse.



Testes

Durante a pesquisa foi utilizada (in vitro) com efeitos das propriedades medicinais de toxinas da serpente que foram isoladas sobre as células de melanoma, adecarcinoma de mama, carcinoma colorretal e fibroblasto humano, verificando que a substância foi capaz de eliminar as células cancerígenas no período de 72 horas de tratamento.

“Meu projeto demonstrou que o veneno de Crotalus durissus ruruima apresentou potencial de atividade antitumoral e que mais estudos devem ser realizados para quem sabe a partir dele, tenhamos um medicamento futuramente. Esses testes são preliminares e existem vários passos que devem ser seguidos antes que possamos produzir um medicamento”, explicou a pesquisadora.

Contribuição da pesquisa

O uso de quimioterápicos é utilizado para o tratamento de câncer, porém nem todos os pacientes respondem aos seus tratamentos ou desenvolvem resistência à medicação. A partir disso, foi necessária a busca por outros tratamentos a partir de fontes naturais, levando em conta a utilização de plantas e animais.

Durante a pesquisa as toxinas tiveram ação em bactérias do gênero Staphylococcus aureus, causadores de infecções pulmonares, cutâneas entre outras. Em razão da substância ter reagido no período de 24 horas com a respostas ao microrganismo, o estudo sugere que o composto pode atuar como antibiótico.

Em 2012, pesquisa publicada no periódico Nature Communications, em conjunto britânico-australiano, avaliou que o sequenciamento do veneno não só evoluiu de células regulares como pôde produzir proteínas inofensivas.

