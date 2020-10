HPS João Lúcio pede ajuda para encontrar famílias de pacientes

Os pacientes estão no hospital e aguardam chegada da família | Foto: Divulgação/SES-AM

Manaus - O serviço social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Pereira Machado está à procura de familiares de dois pacientes internados na unidade.

Os pacientes são do sexo masculino e foram levados à unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Internado no HPS desde o dia 30 de setembro, o paciente Paulo Alves de Souza, de 64 anos, deu entrada na unidade após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Natural do Maranhão e sem contatos com parentes em Manaus, o homem diz possuir familiares também nos estados do Pará e Roraima.

O serviço social do HPS também está à procura dos familiares de um paciente internado na unidade há 16 dias. O homem, que não possui documentos de identificação, apresenta-se como Raimundo Batista Alves e aparenta ter aproximadamente 60 anos. Ele deu entrada na urgência da unidade no dia 7 de outubro e, até o momento, não houve procura por parte da família.

A unidade pede a quem tiver alguma informação que ajude na localização das famílias desses pacientes que entrem em contato pelo número (92) 3249-9062 ou procurem o Serviço Social do hospital, localizado na avenida Cosme Ferreira, 3.937, bairro Coroado, zona Leste de Manaus.

