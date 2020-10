Saiba quais serviços vão funcionar no Aniversário de Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus informa quais os serviços à população que vão funcionar durante o feriado em comemoração ao Aniversário de Manaus, no próximo sábado (24), nas áreas de Saúde, Comércio e Limpeza Pública.

Saúde

As unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Manaus) e a maternidade Moura Tapajóz funcionarão normalmente, atendendo a população 24 horas. Já o Programa de Profilaxia da Raiva Humana, que funciona na UBS José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, conjunto Chapada, bairro Flores, zona Centro-sul, irá atender no horário de 8h às 12h.

A Clínica da Família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D'Ávila, s/nº, Lago Azul, zona Norte, vai funcionar de 8h às 18h, especialmente para acolher os casos suspeitos de Covid-19 e outras síndromes respiratórias. As dez unidades de saúde de horário ampliado, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), funcionam normalmente, no horário de 8h às 12h.

As demais Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e policlínicas estarão fechadas. Outros serviços que não vão funcionar são os do Centro de Controle de Zoonoses e os dois postos móveis que estarão fechados, excepcionalmente, devido ao feriado.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa que neste feriado, a galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, Centro, vai funcionar no dia 24, de 8h às 15h e no dia 25 (domingo), de 9h às 13h. A galeria dos Remédios na rua Miranda Leão, Centro, vai atender a população no dia 24 de 8h às 15h e no dia seguinte, 25, não vai funcionar.

O shopping Phelippe Daou, situado em frente ao T4, na avenida Camapuã, bairro Cidade de Deus, zona Norte, vai funcionar de 8h às 19h, no dia 24, e no dia 25, não vai abrir. Já o mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, neste feriado do Aniversário de Manaus, funcionará de 6h às 12h e no domingo abre suas portas às 6h e fecha às 13h.

Limpeza pública e cemitérios

O serviço de coleta domiciliar da Prefeitura de Manaus não vai parar neste feriado. As atividades de varrição serão reforçadas nas principais vias da cidade.

Os demais serviços como capinação, limpeza de igarapés, jardinagem e mutirão de limpeza, todos da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), retornam na segunda-feira, 26/10.

A gestão dos cemitérios vai funcionar em ritmo de plantão.

*Com informações da assessoria