Indivíduo é preso pelo crime de tráfico de drogas

Manaus – Nesta sexta-feira (23), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), prendeu em flagrante Nayron Ferreira da Silva, de 27 anos, pelo crime de tráfico de drogas. A prisão ocorreu por voltas das 10h30, na residência de familiares do indivíduo, na rua Cajá Mirim, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

De acordo com o delegado Antônio Rondon, titular da unidade policial, as investigações iniciaram após denúncias anônimas feitas pelo disque-denúncia (92) 99962-2303 do DIP, onde foi relatado que havia um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes no Tarumã e também estaria fornecendo para o bairro Coroado. Como havia essa possibilidade de que ele poderia estar abastecendo o bairro Coroado, os policiais resolveram averiguar e foram até o endereço informado.

Ao chegarem ao local, durante revista em um dos cômodos da casa, foram encontradas porções de maconha, cocaína e oxi devidamente embaladas para a posterior comercialização das mesmas, além de uma balança de precisão e materiais diversos para fazer a correta embalagem da droga. Diante dos fatos apresentados, foi dada voz de prisão para ele, o qual foi conduzido à delegacia para procedimentos.

“Nessas denúncias, recebemos fotos de Nayron ostentando armas de fogo e o material ilícito. Nas fotos, era possível ver uma grande quantidade de droga e ao ser questionado sobre o material, ele informou que ela é repassada muito rapidamente e por isso, no momento da prisão, só havia pouca quantidade”, explicou Rondon.

Procedimentos – Nayron foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Após realização dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

*Com fontes da assessoria

