No AM, é sancionada lei que institui semana voltada para o esporte

Manaus – Conforme publicação do Diário Oficial do Município (Dom), da última quarta-feira (21), o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, instaurou no calendário oficial da a Semana do Esporte. Segundo a Lei 2.692, entre os dias 1º e 7º de agosto, a semana tem como objetivo estimular entidades, escolas, empresas e instituições públicas ou privada a realizarem campanhas e eventos para incentivar a prática de atividades esportivas e verificar dúvidas sobre a importância do esporte.

“O esporte é fundamental para o desenvolvimento humano e é uma valiosa ferramenta de inclusão social. Então, ter uma semana toda voltada ao tema e trazer propostas para ampliar a participação da população na prática de atividades físicas e esportivas em Manaus é extremamente importante. Como esportista e gestor da cidade, é um dever meu deixar, além das inúmeras obras que fizemos e ainda estamos fazendo, essa lei como mais um legado nosso à cidade, para avançarmos ainda mais nessa área”, afirmou o prefeito de Manaus.

A Prefeitura de Manaus está investindo, aproximadamente, R$ 15 milhões na reforma e construção de, aproximadamente, 40 espaços esportivos. Os espaços são de coordenação da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), que absorveu as políticas de Esporte e Lazer.

As obras de reformas são, na maioria, serviços de instalações elétricas, pinturas, troca e construção de cobertura, recuperação de gradil e alambrados, além de recuperação das salas administrativas, banheiros, entre outras melhorias. As empresas prestadoras dos serviços seguem as orientações das autoridades de saúde, para evitar o contágio do novo coronavírus entre os trabalhadores.

